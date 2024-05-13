السعودية ضمن الدول الـ 5 الأعلى عالمياً في عدد المقاعد بـ"آيسف 2024"

وفي التفاصيل، قال مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار في مؤسسة موهبة المهندس أنس الحنيحن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن حصول المنتخب السعودي على تلك المقاعد نظير دعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بعد تحقيق المنتخب نتائج تاريخية في النسختين السابقتين 2022 و2023، إضافة إلى التفاعل الكبير من قبل أولياء الأمور في نسخة هذا العام من الأولمبياد الوطني 2024 والأثر الذي أوجدته النتائج التاريخية لأعضاء المنتخب سابقاً الذي حفز الجيل القادم والواعد من علماء المستقبل للمشاركة في مثل هذه المسابقات والاستفادة من مخرجاتها في الاستحقاقات المعنية بالبحث العلمي والابتكار".