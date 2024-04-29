"ساما" يستضيف الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات بالتعاون مع بنك التسويات الدولية

ولفت السياري، إلى أن المشهد المالي العالمي في تطور مستمر؛ مما يطرح تحديات وفرصًا استثمارية جديدة لمديري احتياطيات البنوك المركزية في المنطقة؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذا الاجتماع يعد منبرًا ملائمًا لاستقصاء هذه الجوانب المهمة لإدارة احتياطيات البنوك المركزية، كما يتيح الفرصة للمشاركة في النقاشات وتبادل المعرفة من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة.