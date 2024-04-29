"ساما" يستضيف الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات بالتعاون مع بنك التسويات الدولية

يستضيف البنك المركزي السعودي "ساما" بالتعاون مع بنك التسويات الدولية BIS يومي الاثنين والثلاثاء 29- 30 أبريل 2024م في الرياض الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، بالمدير العام لبنك التسويات الدولية السيد أوغستين كارستنز والحضور المشاركين؛ معربًا عن سعادته باستضافة الاجتماع في الرياض.
ولفت السياري، إلى أن المشهد المالي العالمي في تطور مستمر؛ مما يطرح تحديات وفرصًا استثمارية جديدة لمديري احتياطيات البنوك المركزية في المنطقة؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذا الاجتماع يعد منبرًا ملائمًا لاستقصاء هذه الجوانب المهمة لإدارة احتياطيات البنوك المركزية، كما يتيح الفرصة للمشاركة في النقاشات وتبادل المعرفة من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة.
ويشارك في الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات على مدى يومين، مجموعةٌ من خبراء البنوك المركزية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها؛ لمناقشة عدد من المواضيع الرئيسية من أبرزها تحديات إدارة احتياطيات النقد الأجنبي واتجاهاتها. كما يقدم الخبراء خلال أعمال الاجتماع حلقات نقاشية وجلسات تفاعلية تطرح رؤى متنوعة وتعزز التعاون بين مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية.