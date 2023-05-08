خلال 5 أشهر.. "ناقلات" ترصد 3.262 شاحنة تشوّه 668 موقعًا في الرياض

وأبرزت الأمانة أحياء شمال الرياض أكثر الجهات التي وقعت فيها أعمال رصد الشاحنات المخالفة بعدد 240 موقعًا، ثم حي نمار بـ60، والروضة 59، والعزيزية 54، والبطحاء 50، والشفاء 42، والسلي 34، والملز 30 موقعًا، إضافة إلى عرقة بعدد 29 موقعًا، والعليا 25، والنسيم بعدد 11، فيما سجلت أحياء الشرق والشميسي، العريجاء، المعذر، والحائر مجتمعة إجمالي 34 موقعًا مرصودًا.