القيادة القطرية تعزّي خادم الحرمين الشريفين في وفاة المفتي العام للمملكة

أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، عن تعازيه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله-.
كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، عن تعازيهما لخادم الحرمين الشريفين في وفاة المفتي العام للمملكة.