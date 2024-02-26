تسمم والموت أثناء النوم.. "وقاية" تُحَذّر من "القاتل الصامت" وتُنَبه لأعراضه!

وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه من الممكن أن يؤدي غاز أول أكسيد الكربون إلى فقدان الوعي والموت عند استنشاق كمية كبيرة في وقت قصير، كما يمكن أن يؤدي التسمم بغاز أول أكسيد الكربون إلى الوفاة أثناء النوم.