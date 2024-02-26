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تسمم والموت أثناء النوم.. "وقاية" تُحَذّر من "القاتل الصامت" وتُنَبه لأعراضه!

غاز بلا رائحة أو لون تختلف آثاره من شخص لآخر حسب تركيزه ومدة التعرض
تسمم والموت أثناء النوم.. "وقاية" تُحَذّر من "القاتل الصامت" وتُنَبه لأعراضه!

قالت هيئة الصحة العامة "وقاية": إن غاز أول أكسيد الكربون أو "القاتل الصامت"، هو غاز سام عديم الرائحة واللون، تختلف آثار التعرض له بصورة كبيرة من شخص لآخر حسب الحالة الصحية وتركيز الغاز ومدة التعرض.

وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه من الممكن أن يؤدي غاز أول أكسيد الكربون إلى فقدان الوعي والموت عند استنشاق كمية كبيرة في وقت قصير، كما يمكن أن يؤدي التسمم بغاز أول أكسيد الكربون إلى الوفاة أثناء النوم.

وأشارت "وقاية" إلى أن من أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون: "الصداع، والدوخة، والضعف، وألم الصدر، واضطراب المعدة والتقيؤ، والارتباك".

وقاية
هيئة الصحة العامة

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