وفد من وزارة الاستثمار يبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، اليوم الأحد، وفدًا من وزارة الاستثمار.
واستعرض مدير عام الهيئة، مع أعضاء الوفد، سُبل التعاون، والشراكة بين الهيئة ووزارة الاستثمار؛ لتطوير وزيادة الفرص الاستثمارية لبعض الوجهات السياحية، في مواقع تابعة للهيئة، والوقوف على عدد من المواقع الأخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
وقال "الفهاد": إن ما تقوم به الهيئة من أعمال وبرامج ودراسات، يهدف لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمحافظات الجبلية، والتي تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة.
ونوّه "الفهاد" إلى دعم أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحرصه على العمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية؛ للإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030