وفد من وزارة الاستثمار يبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها بجازان

واستعرض مدير عام الهيئة، مع أعضاء الوفد، سُبل التعاون، والشراكة بين الهيئة ووزارة الاستثمار؛ لتطوير وزيادة الفرص الاستثمارية لبعض الوجهات السياحية، في مواقع تابعة للهيئة، والوقوف على عدد من المواقع الأخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.