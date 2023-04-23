الشهراني يتقدم تشكيلة الهلال في الكلاسيكو.. رومارينيو وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد

وجاءت التشكيلة على النحو التالي : عبدالله المعيوف (حراسة المرمى)، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو .