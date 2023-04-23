الشهراني يتقدم تشكيلة الهلال في الكلاسيكو.. رومارينيو وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد

كشف الأرجنتيني رامون دياز عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها كلاسيكو الكرة السعودية أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
وشهدت التشكيلة مشاركة الظهير الأيسر ياسر الشهراني أساسيًا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي عقب الإصابة التي لحقت به في مباراة الأرجنتين بكأس العالم الأخيرة قطر 2022، فيما وجد نجم الفريق سالم الدوسري ومحمد كنو والأرجنتيني لوسيانو فييتو على مقاعد البدلاء.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي : عبدالله المعيوف (حراسة المرمى)، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو .
في المقابل خلت قائمة مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو من متوسط الميدان المصري طارق حامد الذي يغيب للإيقاف وعبدالرحمن العبود بسبب قرار فني.
وضمت التشكيلة كلاً من : مارسيلو جروهي (حراسة المرمى)، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان، عوض الناشري، أحمد بامسعود، برونو هنريكي، إيغور كورونادو، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرازق حمدالله.