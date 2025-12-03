نائب أمير الشرقية يدشّن وحدة المشاركة التطوعية ويطّلع على برامج أكاديمية الفوزان وإنجازاتها التنموية

من جانبه، أعرب الأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع محمود الشامي عن شكره وتقديره لسموّه، مشيرًا إلى أن تدشين وحدة المشاركة التطوعية يعكس التزام البرنامج بتفعيل دور الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع وتعظيم الأثر التنموي. وقدّم الشامي عرضًا لسموّه تضمن ما نفّذته الأكاديمية من مشاريع وبرامج تدريبية لتأهيل العاملين في القطاع غير الربحي، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز أثره.