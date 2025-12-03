نائب أمير الشرقية يدشّن وحدة المشاركة التطوعية ويطّلع على برامج أكاديمية الفوزان وإنجازاتها التنموية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مقر أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم الأربعاء، وحدة المشاركة التطوعية ببرنامج الفوزان لخدمة المجتمع، وهي منصة أُطلقت وفق المعيار الوطني “معين” بهدف تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في الأعمال التطوعية والتنموية، ورفع جودة العمل التطوعي، وتمكين موظفي شركات الفوزان من التطوع الاحترافي وتطوير مهاراتهم.
كما اطّلع سموّه خلال زيارته للأكاديمية على أبرز إنجازاتها وبرامجها النوعية الهادفة إلى دعم وتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز أثر المبادرات المجتمعية، من خلال جولة تعريفيّة شملت المبادرات القيادية والتنموية التي نفّذتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية.
وثمّن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ما تقدّمه الأكاديمية من برامج نوعية لبناء القدرات الوطنية، مؤكّدًا أهمية هذه الجهود في دعم مسار التنمية المستدامة وصناعة أثر مجتمعي فعّال، وذلك امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام ببناء الإنسان وتمكين المؤسسات لخدمة المجتمع.
من جانبه، أعرب الأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع محمود الشامي عن شكره وتقديره لسموّه، مشيرًا إلى أن تدشين وحدة المشاركة التطوعية يعكس التزام البرنامج بتفعيل دور الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع وتعظيم الأثر التنموي. وقدّم الشامي عرضًا لسموّه تضمن ما نفّذته الأكاديمية من مشاريع وبرامج تدريبية لتأهيل العاملين في القطاع غير الربحي، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز أثره.
كما أكد الدكتور باسم المدني، مدير المركز البحثي التطبيقي وأكاديمية الفوزان، أن زيارة سموّه تمثل دعمًا وتشريفًا يعزز دور الأكاديمية في خدمة التنمية المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية.