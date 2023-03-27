"محمد المنديل" يتسلم عضوية الاتحاد الآسيوي للهوكي

من جانبه عبر المهندس "المنديل"، عن سعادته واعتزازه بانضمام الاتحاد السعودي للهوكي إلى العضوية القارية والتكريم الذي حصل عليه من رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الدولي للهوكي، نظير الجهود التي حققها في تطوير اللعبة بالمملكة عبر تنظيم البطولات وإقامة الفعاليات الخاصة بالهوكي.