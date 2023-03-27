"محمد المنديل" يتسلم عضوية الاتحاد الآسيوي للهوكي

تسلم رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل، اليوم الاثنين، شهادة عضوية الاتحاد الآسيوي للعبة الهوكي من رئيسه فوميو أوغورا.
وحصل الاتحاد السعودي للهوكي، على درع تكريم من رئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس الاتحاد الدولي أكرم طياب؛ لمساهمة الاتحاد في تطوير ونشر اللعبة بالمملكة العربية السعودية.
من جانبه عبر المهندس "المنديل"، عن سعادته واعتزازه بانضمام الاتحاد السعودي للهوكي إلى العضوية القارية والتكريم الذي حصل عليه من رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الدولي للهوكي، نظير الجهود التي حققها في تطوير اللعبة بالمملكة عبر تنظيم البطولات وإقامة الفعاليات الخاصة بالهوكي.
كما قدم شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الدعم اللامحدود الذي تجده الاتحادات الرياضية الناشئة في المملكة، متمنيًا الوصول للتطلعات التي تنشدها القيادة الرشيدة لتطور النهضة الرياضية.