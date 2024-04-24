العاصمة المقدسة تنفّذ استراتيجيات التحول للمدن الذكية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، عددًا من الخطوات غير المسبوقة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، وإيجاد بنية تحتية داعمة لخطط واستراتيجيات التحول للمدن الذكية، مثل: إنشاء عدد من الحدائق الذكية، ومواقف السيارات متعددة الأدوار، والمرافق التي تعمل بالتقنية، وغير ذلك من الإجراءات التي أسهمت في وضع التصور الشامل؛ وكان نتيجة ذلك تحقيق مكة المكرمة للمركز 52 عالميًّا في مؤشر المدن الذكية حول العالم، والخامسة عربيًّا، والثانية على مستوى المملكة بعد مدينة الرياض.