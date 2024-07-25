طيران ناس يوقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة ايرباص جديدة تشمل طائرات A330neo عريضة البدن مضاعفاً حجم طلبياته إلى 280 طائرة

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا بأن اتفاقية شراء 160 طائرة من شركة ايرباص، تؤكد التزام طيران ناس بتعزيز موقعه الرائد عالمياً على خارطة الطيران الاقتصادي من خلال مضاعفة حجم طلبيات شراء الطائرات إلى 280 طائرة لضمان استدامة النمو في عمليات الشركة وشبكة وجهاتها في السوق المحلي والإقليمي والدولي، كما ستعزز السعة المقعدية وتوسيع الشبكات والعمليات في السوق الداخلي بالمملكة لمواكبة الطلب المتنامي، إذ تعد هذه الصفقة الثانية خلال 7 سنوات بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة في عام 2016، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى مع ايرباص التي تتضمن طائرات عريضة البدن من طراز A330neo المقرر بدء استلامها في الربع الأول من العام 2027م، وذلك بهدف الوصول إلى أسواق ومحطات جديدة وزيادة السعة المقعدية وتقديم منتجات مبتكرة ومتنوعة لمسافرينا.