طيران ناس يوقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة ايرباص جديدة تشمل طائرات A330neo عريضة البدن مضاعفاً حجم طلبياته إلى 280 طائرة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 160 طائرة جديدة. تشمل هذه الإتفاقية 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo و 130 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320 ، ليرفع بذلك حجم طلبياته من شراء الطائرات إلى 280 طائرة خلال سبع سنوات، مما يجعلها إحدى أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة، وذلك لمواكبة النمو الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة بدعم من برامج رؤية السعودية 2030، ولتحقيق خطة الشركة الطموحة للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، فضلاً عن تعزيز موقعها ضمن أفضل شركات الطيران الاقتصادي في العالم.
وفي تفاصيل الاتفاقية أكد طيران ناس أن الــ 160 طائرة تشمل 90 طائرة مؤكدة تضم 15 طائرة عريض البدن من طراز A330neo و75 طائرة من طرازات مختلفة ذات الممر الواحد من عائلة A320، إضافة إلى 70 طائرة أحقية شراء منها 15 طائرة عريض البدن A330neo، و55 طائرة ذات الممر الواحد.
جاء التوقيع على هامش معرض فارنبرة للطيران في لندن بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس، عايض الجعيد، والرئيس التنفيذي في شركة أيرباص – الطائرات التجارية كريستيان شيرر، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، و نائب الرئيس التنفيذي للمعاملات التجارية في شركة إيرباص بول مييارس.
وبهذه المناسبة قال الدعيلج: "أبارك للناقل الوطني الرائد طيران ناس توقيع هذه الاتفاقية الضخمة التي تؤكد التطور والتحول الذي يعيشه قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية السعودية 2030 والنمو والتوسع اللافت في طيران ناس"، مشيراُ الى ان هذه الصفقة ستساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني الرامية إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية وإلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر جميع مطارات المملكة بحلول عام 2030.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا بأن اتفاقية شراء 160 طائرة من شركة ايرباص، تؤكد التزام طيران ناس بتعزيز موقعه الرائد عالمياً على خارطة الطيران الاقتصادي من خلال مضاعفة حجم طلبيات شراء الطائرات إلى 280 طائرة لضمان استدامة النمو في عمليات الشركة وشبكة وجهاتها في السوق المحلي والإقليمي والدولي، كما ستعزز السعة المقعدية وتوسيع الشبكات والعمليات في السوق الداخلي بالمملكة لمواكبة الطلب المتنامي، إذ تعد هذه الصفقة الثانية خلال 7 سنوات بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة في عام 2016، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى مع ايرباص التي تتضمن طائرات عريضة البدن من طراز A330neo المقرر بدء استلامها في الربع الأول من العام 2027م، وذلك بهدف الوصول إلى أسواق ومحطات جديدة وزيادة السعة المقعدية وتقديم منتجات مبتكرة ومتنوعة لمسافرينا.
وأكد المهنا ان مضاعفة حجم طلبيات الشراء سيعزز قدرة الشركة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني ودعم تحقيق مستهدفات برنامج ضيوف الرحمن وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى أن صفقة الطائرات حين استلامها ستوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين والسعوديات. لافتاً إلى أن طيران ناس يمضي قدماً في التوسع على المدى المتوسط والبعيد حيث يستهدف الوصول بحجم أسطوله التشغيلي إلى أكثر من 160 طائرة بحلول العام 2030، مع الإشارة إلى أن حجم أسطول طيران ناس الحالي يبلغ 61 طائرة منها 53 طائرة A320neo التي تعد الأحدث والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، و4 طائرات من طراز A320ceo، إضافة إلى 4 طائرات عريضة البدن من طراز A330ceo.
وكان طيران ناس وقع العام الماضي 2023 خلال معرض باريس للطيران اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo، وذلك ضمن طلبية شراء سابقة لـ 120 طائرة من شركة ايرباص. ويربط طيران ناس حالياً أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 78 مليون مسافر.