"الدوسري" يبحث تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة والكويت

يذكر أن "واس" وقعت أكثر من 30 اتفاقية في مجالات التعاون الإخباري، وذلك في ضوء أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية المنبثقة عن مجالس التنسيق السعودية، وتأكيد حرص الوكالة على تعزيز العمل الإخباري وتوسيع شراكاتها مع وكالات الأنباء الخليجية والعربية والدولية، وذلك انطلاقا من موافقة مجلس الوزراء على نموذج "واس" الاسترشادي لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع نظيراتها في الدول الأخرى.