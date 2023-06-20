اتفاق تعاوني بين "الشريف إكس" وشركة لوماس "Lomas Energy" في مجال الطاقة والسيارات الكهربائية

يهدف التعاون إلى التشجيع على اقتناء وسائل نقل خالية الانبعاثات الكربونية وتقديم أعلى جودة من الخدمات وتجربة عميل مُرضية بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية للطاقة المتجددة؛ امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة مواصلة مساعيها في تمكين شواحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات الرائدة في قطاع الطاقة مثل لوماس، يأتي هذا التعاون كحلقة من سلسلة اتفاقيات ومبادرات للشريف إكس في تطوير البنية التحتية في مجال الطاقة، لتشغل أكبر شبكة شحن المركبات الكهربائية حول المملكة والتي أقدمت عليها بدءًا من الربع الثاني لعام 2022.