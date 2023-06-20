اتفاق تعاوني بين "الشريف إكس" وشركة لوماس "Lomas Energy" في مجال الطاقة والسيارات الكهربائية

وقعت "الشريف إكس" لحلولشواحن السيارات الكهربائية مع الشركة الانجليزية لوماس للطاقة "Lomas Energy" المتخصصة في الطاقة المتجددة عقد تعاوني في مجال الطاقة وشحن السيارات الكهربائية.
يهدف التعاون إلى التشجيع على اقتناء وسائل نقل خالية الانبعاثات الكربونية وتقديم أعلى جودة من الخدمات وتجربة عميل مُرضية بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية للطاقة المتجددة؛ امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة مواصلة مساعيها في تمكين شواحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات الرائدة في قطاع الطاقة مثل لوماس، يأتي هذا التعاون كحلقة من سلسلة اتفاقيات ومبادرات للشريف إكس في تطوير البنية التحتية في مجال الطاقة، لتشغل أكبر شبكة شحن المركبات الكهربائية حول المملكة والتي أقدمت عليها بدءًا من الربع الثاني لعام 2022.
وفق ذلك صرح الرئيس التنفيذي للشريف إكس أ. نواف بن فايز الشريف:" تشهد شركة الشريف إكس نقلة نوعية وخطوات متسارعة للمضي قدما في تحقيق الأهداف المرجوة بالنهوض بهذا المجال الواعد وكجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. نعمل في الشريف إكس على بناء أنظمة متكاملة لدعم وتسهيل قدوم المركبات الكهربائية إلى المملكة، يأتي هذا بالابتكار والتنوع في تقديم الخدمات غير المسبوقة تأكيدًا على الاستراتيجيات والأهداف المعلن عنها من قبلنا."
منطلقةً من مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة؛ لدى لوماس للطاقة لديها طويلة في مشاريع EPC ناجحة داخل المملكة العربية السعودية، قدم فريق المهندسين المختصين في لوماس للطاقة حلولاً في انظمة الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، انارة الطرق وحلول شحن السيارات الكهربائية للمنشات التجارية والمناطق السكنية.
والجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها مع أمانة المدينة المنورة وبوليفارد جدة وذيب لتأجير السيارات وأكبر المحطات كـ بترولي وبنزين وبنزول والشراكة مع العديد من شركات السيارات الفاخرة. كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.