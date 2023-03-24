بعد إغلاقه بسبب جثة البطل "الريثي".. إعادة فتح بوابات سد وادي بيش بجازان

أعاد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح بوابات سد وادي بيش بجازان بعد إغلاقه الأسبوع المنصرم؛ بسبب عمليات البحث عن جثمان جابر الريثي المعروف بـ"العم البطل".
ونفت مصادر مفيض سد وادي بيش وفق ما جرى تداوله خلال الفترة الماضية، مبينةً أن السدّ لم يفِضْ على الإطلاق خلال الأيام الماضية، وقد تم فتح بوابات السد، وتوسعة الفتحة بعد ذلك؛ لتسريع تقليل المخزون.
يشار إلى أنه بعد البحث في البحيرة ومجرى السيل عن المفقود جابر الريثي طلبت الجهات المعنية من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة إغلاق بوابات السد مؤقتًا؛ للبحث في محيطها، ونجح ذلك القرار في العثور على الجثمان، حيث عُثِر عليه أسفل السد من الجهة الغربية بعد خروجه من الفتحة.