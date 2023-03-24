بعد إغلاقه بسبب جثة البطل "الريثي".. إعادة فتح بوابات سد وادي بيش بجازان

يشار إلى أنه بعد البحث في البحيرة ومجرى السيل عن المفقود جابر الريثي طلبت الجهات المعنية من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة إغلاق بوابات السد مؤقتًا؛ للبحث في محيطها، ونجح ذلك القرار في العثور على الجثمان، حيث عُثِر عليه أسفل السد من الجهة الغربية بعد خروجه من الفتحة.