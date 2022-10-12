انطلاق كرنفال "مزرعة لماح" لجمال "الماعز الحجازي" الثاني في جدة

ينطلق مساء اليوم الخميس فعاليات كرنفال مزرعة لماح لجمال الماعز الحجازي الثاني في جدة تحت رعاية الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وتحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبتغطية إعلامية من عدد مختلف للقنوات الفضائية، ويستمر لمدة يومين.