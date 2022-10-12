انطلاق كرنفال "مزرعة لماح" لجمال "الماعز الحجازي" الثاني في جدة

ينطلق مساء اليوم الخميس فعاليات كرنفال مزرعة لماح لجمال الماعز الحجازي الثاني في جدة تحت رعاية الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وتحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبتغطية إعلامية من عدد مختلف للقنوات الفضائية، ويستمر لمدة يومين.
ويمثل ذلك المهرجان موروثاً شعبياً لمربي وهواة الماعز الحجازي المختلف من نوعه والأكثر جاذبية لعشاقه، والذي يتميز بجمال طول الأذن والمواصفات المكتملة من ارتفاع الجرم وتدوير الرأس.
ويشمل المهرجان فعاليات كثيرة وجوائز بقيمة مليون ريال للمتسابقين وجوائز أخرى للحضور، علماً بأن المبالغ المالية التي تحصل عليها المزرعة تذهب للأعمال الخيرية.
وسيتوافد الزوار والضيوف من دول الخليج والعالم العربي والآسيوي لانتشارها الأكثر محلياً وعالمياً حيث ينظم هذا الحدث الأكبر كل من سالم القناص وعبدالله الرشيدي كلجنة منظمة للحفل.
ويعتبر المهرجان حافزاً كبيراً للمربين بهدف التطوير والمنافسة والتحدي بينهم.
ويمكن الحصول على معلومات أكثر عن المهرجان عن طريق التواصل مع كل من سالم القناص أو عبدالله الرشيدي 0569191613 - 0509809898 - 0544444007، وسيتم البث على حساب الأنستقرام لمزرعة لماح ( lmmah7 ) أو القناص ( algnaas998 ).