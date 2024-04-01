فتح عقبات الباحة وقلوة والأبناء.. وخبير: لم أرَ منذ 35 عاماً كسيول المخواة

أعادت الجهات ذات العلاقة فتح عقبة الباحة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء، فيما لا تزال عقبة حزنة تشهد أعمال صيانة مستمرة لإزالة العوائق والتأكد من سلامة الطريق بسبب موجة الأمطار التي شهدتها منطقة الباحة.
وقال خبير الطقس والمناخ، نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "سابقاً" الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع: "منذ 35 عاما قضيتها في الأرصاد لم أرَ ولم أسمع بمثل هذه السيول العنيفة في المخواة بمنطقة الباحة".
يُذكر أن منطقة الباحة تشهد موجة أمطارٍ غزيرة، يزامنها استنفارٌ للجهات الأمنية والخدماتية، جعلها الله أمطار خير وبركة.