فتح عقبات الباحة وقلوة والأبناء.. وخبير: لم أرَ منذ 35 عاماً كسيول المخواة

وقال خبير الطقس والمناخ، نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "سابقاً" الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع: "منذ 35 عاما قضيتها في الأرصاد لم أرَ ولم أسمع بمثل هذه السيول العنيفة في المخواة بمنطقة الباحة".