متطلبات مكانية وتشغيلية .. وزارة البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية

وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن التعديلات على الاشتراطات البلدية لعدد من أنشطة الورش المهنية، جاء وفقًا لما تشهده المملكة من تقدم وتطور في ظل رؤية 2030، ونظرًا لاعتبارها من الحاجات الضرورية للمواطنين، حيث إن التعديلات وفقًا للمعايير المطبقة عالميًا.