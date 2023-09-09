بالصور.. هونغ كونغ تغرق.. مصرع شخصين وإصابة أكثر من 100 آخرين

ذكر مسؤولون في هونغ كونغ أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها هونغ كونغ منذ أمس الجمعة أدت إلى مقتل شخصين على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين حتى صباح اليوم السبت، كما تسببت في إغراق الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وانهيارات أرضية، وأغلقت الأسواق والمدارس والإدارات الحكومية والشركات.