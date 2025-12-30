كفّك ميديا للتسويق الرقمي تطلق التقويم السنوي لعام 2026 تحت شعار «إرثٌ وتراث»

ويهدف التقويم إلى أن يكون أداة إلهام وتخطيط في آنٍ واحد، حيث يضم أبرز المناسبات الوطنية والعالمية، مقدّمًا إياها في قالب إبداعي يُخاطب صنّاع المحتوى، والمسوقين، والمهتمين بالتخطيط الإعلامي، مع ربط كل شهر بعنصر من عناصر التراث السعودي التي شكّلت وجدان المجتمع عبر الزمن.