"في لمح البصر".. انطلاق النسخة الخامسة من "نور الرياض" في نوفمبر بمشاركة فنانين عالميين

أعلن برنامج الرياض آرت التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق النسخة الخامسة من احتفال “نور الرياض” خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين السعوديين والدوليين، تحت شعار “في لمح البصر”.
ويهدف الاحتفال إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح ينبض بالحياة، عبر نشر أعمال ضوئية مبتكرة تعيد تشكيل ملامح الرياض وتدعو سكانها وزوارها لاكتشافها من زوايا جديدة.
وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الرياض آرت، أن شعار هذا العام يعكس ديناميكية التحول الذي تعيشه الرياض، ويجسد لحظة فارقة في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أن الاحتفال يؤكد التزام البرنامج بتعزيز دور الفن العام كركيزة ثقافية وإثراء التجربة اليومية للسكان والزوار، وترسيخ مكانة العاصمة كمدينة إبداعية عالمية.
ويُعد “نور الرياض” أحد برامج الرياض آرت، الذي يأتي ضمن المشاريع الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– في مارس 2019، بإشراف مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ومنذ انطلاق فعاليات الرياض آرت، استقطبت أكثر من 9.6 مليون زائر عبر 550 عملاً فنياً قدّمه أكثر من 500 فنان من داخل المملكة وخارجها. وستشهد نسخة هذا العام عرض أكثر من 60 عملاً فنياً ضوئياً ضخماً في مواقع حضرية وثقافية متنوعة، لترسّخ مكانة الرياض كمنصة دولية للفن العام المعاصر.