"في لمح البصر".. انطلاق النسخة الخامسة من "نور الرياض" في نوفمبر بمشاركة فنانين عالميين

وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الرياض آرت، أن شعار هذا العام يعكس ديناميكية التحول الذي تعيشه الرياض، ويجسد لحظة فارقة في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أن الاحتفال يؤكد التزام البرنامج بتعزيز دور الفن العام كركيزة ثقافية وإثراء التجربة اليومية للسكان والزوار، وترسيخ مكانة العاصمة كمدينة إبداعية عالمية.