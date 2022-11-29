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"الأرصاد" يُنبِّه لهطول أمطار غزيرة وجريان سيول على كامل محافظة جدة

يشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.. وتستمر حتى العاشرة صباحًا
"الأرصاد" يُنبِّه لهطول أمطار غزيرة وجريان سيول على كامل محافظة جدة
واس
واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كامل محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وجريان السيول، وانعدام في الرؤية.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ10 من صباح يوم غد، وتشمل تأثيرها كامل المحافظة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ودعت المديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق السعودية هذه الأيام من حالات مناخية.

وأهابت بالجميع لتوخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة، والمستنقعات المائية.. وكذلك الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

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أمطار جدة 2022

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