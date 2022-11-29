"الأرصاد" يُنبِّه لهطول أمطار غزيرة وجريان سيول على كامل محافظة جدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كامل محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وجريان السيول، وانعدام في الرؤية.