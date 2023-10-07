في الذكرى الثانية للاستحواذ على نيوكاسل.. كيف غيّرت الاستثمارات السعودية وجه النادي والمدينة العريقة؟

ومنذ الاستحواذ السعودي قبل عامين، شهدت المدينة والنادي نشاطًا مستمرًا وتغييرًا جذريًا على أرض الملعب، حيث تمكّن الفريق من الصعود من قاع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب أكثر من 25 سنة، وشهدت جماهير نيوكاسل مباريات مذهلة في ملاعب عملاقة، مثل سان سيرو وبارك دي برانس، حققوا فيها انتصارات ساحقة على فرق أوروبية كبيرة.