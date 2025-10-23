الدكتور "القحطاني" يحقق جائزة التميّز في زراعة الكبد تقديرًا لإسهاماته المميزة

حقق الرئيس التنفيذي لمركز زراعة الأعضاء المتميز واستشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتور محمد بن سعد القحطاني، إنجازًا وطنيًا بحصوله على جائزة التميّز في زراعة الكبد لعام 2025 على مستوى المملكة، من الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد (SASLT).
وجاء هذا الإنجاز تقديرًا لتميّز الدكتور "القحطاني" وإسهاماته البارزة في تطوير برامج زراعة الأعضاء على مستوى المملكة ودول الخليج والشرق الأوسط، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والإبداع في رعاية المرضى. ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرته القيادية وجهوده المتواصلة في الارتقاء بمركز زراعة الأعضاء المتميز بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، وإبراز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
ويُذكر أن الدكتور "القحطاني" حاصل على الزمالة الكندية في جراحة الأورام من جامعة مكجيل (McGill)، والزمالة الكندية في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الأعضاء من جامعة ألبرتا، إضافة إلى شهادة الجمعية الأمريكية لجراحة وزراعة الأعضاء من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير الإدارة التنفيذية الصحية من جامعة ألاباما في أمريكا، وزمالة كلية الجراحين الأمريكية (FACS).
كما شغل الدكتور "القحطاني" عدة مناصب قيادية؛ إذ ترأّس اللجنة الوطنية لزراعة الكبد سابقًا، والجمعية العربية لزراعة الكبد، وجمعية زراعة الأعضاء بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب عمله أستاذًا مشاركًا للجراحة في كلية الطب بجامعة الملك خالد.
وتُجسّد هذه المسيرة العلمية والعملية الغنية نموذجًا للكوادر الوطنية المؤهلة التي تسهم في تطوير الطب والجراحة وزراعة الأعضاء على المستويين المحلي والإقليمي، وتدعم مكانة المملكة في هذا المجال التخصصي الدقيق.