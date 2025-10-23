الدكتور "القحطاني" يحقق جائزة التميّز في زراعة الكبد تقديرًا لإسهاماته المميزة

وجاء هذا الإنجاز تقديرًا لتميّز الدكتور "القحطاني" وإسهاماته البارزة في تطوير برامج زراعة الأعضاء على مستوى المملكة ودول الخليج والشرق الأوسط، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والإبداع في رعاية المرضى. ويُعد هذا التكريم تتويجًا لمسيرته القيادية وجهوده المتواصلة في الارتقاء بمركز زراعة الأعضاء المتميز بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، وإبراز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.