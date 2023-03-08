"مواقف الشرقية".. أسعار مرتفعة ولوحات غير واضحة والشكاوى بلا مجيب

رغم تأكيدات أمانة المنطقة الشرقية في تصريحات سابقة أن مواقف السيارات المدفوعة في المدن هي خدمة للمواطن وليست لإرهاقه؛ إلا أن واقع هذه المواقف وممارسات الشركات المشغلة تُخالف هذه التأكيدات؛ حيث اشتكى عدد من المواطنين في المنطقة الشرقية من ارتفاع الأسعار وعدم وضوح اللوحات الدالة على أن المواقف مدفوعة الثمن في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم التزام موظفي الشركة بفترة السماح المعلنة وهي 10 دقائق.
أكد المواطن "سلطان القرني" في شكواه لـ"سبق" أنه فوجئ بسحب سيارته أثناء وقوفه بجوار مبنى الأحوال المدنية بالجبيل لإنجاز معاملته؛ رغم عدم وجود لوحة تُوَضّح أن المواقف مدفوعة؛ مشيرًا إلى أنه رفع شكوى رسمية ورقية وإلكترونية؛ إلا أنه لم يجد أي تجاوب من الشركة المشغلة أو من أمانة المنطقة، وطالَبَ بضبط ممارسات الشركة وموظفيها التي تتنافى مع الهدف الذي وُضعت من أجله.
من جانبه انتقد المواطن محمد الدوسري ارتفاع أسعار المواقف؛ مؤكدًا أن فرض 3 ريال للساعة أو جزءٍ منها يُعتبر مرتفعًا؛ لا سيما أن كثيرًا من رواد هذه المواقف لا يبقون لأكثر من ربع ساعة، كما أن تخفيض الأسعار سيساهم في تسهيل الوصول للمحلات التجارية؛ وبالتالي عدم تضررها بسبب المواقف المدفوعة.
بدوره اشتكى المواطن عبداللطيف الزريق وهو من ذوي الإعاقة، من عدم مراعاة الشركة لذوي الإعاقة؛ حيث تم فرض غرامة عليه تزيد على 300 ريال؛ رغم إبرازه للبطاقة، مطالبًا بإلزام الشركة باستثناء ذوي الإعاقة من الرسوم ومراعاة وضعهم.
تواصلت "سبق" مع أمانة المنطقة الشرقية، في محاولة للحصول على تعليق حول الموضوع؛ إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى اللحظة.