"مواقف الشرقية".. أسعار مرتفعة ولوحات غير واضحة والشكاوى بلا مجيب

أكد المواطن "سلطان القرني" في شكواه لـ"سبق" أنه فوجئ بسحب سيارته أثناء وقوفه بجوار مبنى الأحوال المدنية بالجبيل لإنجاز معاملته؛ رغم عدم وجود لوحة تُوَضّح أن المواقف مدفوعة؛ مشيرًا إلى أنه رفع شكوى رسمية ورقية وإلكترونية؛ إلا أنه لم يجد أي تجاوب من الشركة المشغلة أو من أمانة المنطقة، وطالَبَ بضبط ممارسات الشركة وموظفيها التي تتنافى مع الهدف الذي وُضعت من أجله.