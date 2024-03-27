"الطيران المدني": مطار المدينة ضمن الأفضل أداءً والمسافرون يتخطون 9 ملايين لأول مرة

فيما حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز رقمًا قياسيًا بوصول المسافر رقم 9 ملايين، محقًقا لأول مرة هذا الرقم، وتم تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة المطار والتي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنهاية عام 2027 إلى 17 مليون مسافر بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال، حيث سيتم توسعة صالة المسافرين وتخصيصها للرحلات الدولية، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء صالة مسافرين جديدة للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية 3.5 مليون مسافر سنويًا، وإعادة تهيئة صالة المسافرين القديمة لتوفير طاقة استيعابية احتياطية للرحلات الدولية تقدر بـ 1.5 مليون مسافر سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مكاتب إدارية للجهات العاملة بالمطار.