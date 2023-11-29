الرياض تشهد انطلاق معرض تايلاند الضخم في 13 ديسمبر المقبل

وصرحت السيدة تشاداتيب تشوتراكول، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيام بيوات: إن الشركة هي إحدى شركات القطاع الخاص التي أتيحت لها فرصة المشاركة في معرض تايلاند الضخم 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى عرض الوجهات السياحية العالمية لتايلاند، بما في ذلك مركز "سيام باراجون (Siam Paragon)" التجاري الترفيهي، ومركز "سيام (Siam Center)" للتسوق، ومشروع "آيكون سيام (ICONSIAM)"، وكذلك مجمع سيام التجاري "Siam Premium Outlets Bangkok"؛ إذ تعمل جميع هذه الوجهات على جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ونحن ندرك أهمية جذب السياح من وسط آسيا وشرقها، ولاسيما من المملكة العربية السعودية؛ إذ تعد السعودية سوقًا يحظى بإمكانات عالية، ونوعية سياح عالية الجودة. وقد زاد عدد السياح السعوديين من 96.000 في عام 2022م إلى 131.336 في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام؛ لتكون تايلاند بهذا أكثر الوجهات السياحية زيارة في منطقة وسط آسيا وشرقها. ومن المتوقع أن تزيد أعداد السياح السعوديين إلى 149.000 في عام 2023م، وأن تصل إلى 156.000 في عام 2024م.