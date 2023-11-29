الرياض تشهد انطلاق معرض تايلاند الضخم في 13 ديسمبر المقبل

من المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية افتتاح معرض تايلاند الضخمThailand Mega Fair 2023 الأول من نوعه في البلاد، وهو حدث مهم، يجمع بين التجارة والترفيه، وتنظمه شركة "إندكس كرييتف فيلدج المحدودة (Index Creative Village Public Company Limited)"، بالتعاون مع غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلاندي وشركة أحداث الكون (Cosmos Events).
وينطلق المعرض في 13 ديسمبر 2023م، ويستمر حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك في مركز ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات. ويهدف هذا المعرض الرائد إلى إبراز حضور تايلاند من جديد في الشرق الأوسط، من خلال عرض منتجات وخدمات تايلاندية متميزة ومبتكرة في العديد من الصناعات والقطاعات.
ويمثل معرض تايلاند الضخم 2023 تعاونًا تاريخيًّا بين تايلاند والمملكة العربية السعودية؛ وهو ما يعزز بَدء مرحلة جديدة من التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
وتعليقًا على هذا الإنجاز المهم أعرب رئيس غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلاندي الأستاذ سانان أنجوبولكول عن سعادته بقوله: بالنيابة عن غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلاندي، نحن في غاية السعادة بانطلاق النسخة الأولى من أكبر معرض تجاري تايلاندي في المملكة العربية السعودية، وهو (معرض تايلاند الضخم) Thailand Mega Fair 2023، الذي أقيم بالتعاون مع السفارة الملكية التايلاندية في السعودية. وتضم قائمة الرعاة والداعمين مجموعة "سيام بيوات (Siam Piwat)"، وشركة "إس سي جي إنترناشيونال (SCG International)"، ومجموعة "بانكوك دوسيت للخدمات الطبية بي إل سي (BDMS)"، وهيئة السياحة التايلاندية، ومكتب تايلاند للمؤتمرات والمعارض (TCEB)، وشركة "ياك جرين (YAK Green)".
ومن المؤكد أن معرض تايلاند الضخم 2023 معرض شامل للصناعات التايلاندية المحتملة؛ إذ سيضم تسع قطاعات رئيسية، هي: قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وقطاعات الزراعة الذكية والابتكار، والعطور، والصحة والعافية، وقطع غيار السيارات، والمباني الفاخرة والديكور، ومنتجات الاستخدام اليومي.. وقد تم تسليط الضوء على العروض المتنوعة.
وتابع الأستاذ سانان قائلاً: سيكون هناك أكثر من 200 علامة تجارية، تعرض ما يزيد على 1.000 منتج من منتجات الشركات التايلاندية الرائدة، فضلاً عن رواد الأعمال؛ إذ يشارك 30 منها في المعرض بدعم من مكتب تعزيز الشركات الذي يعمل على دعم تصدير منتجات تلك الشركات بهدف تعزيز نموها بقوة واستدامة. ومن شأن هذا المعرض تعزيز العلامات التجارية المشاركة، والتعريف بالجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات التايلاندية، مع تسليط الضوء على منتجات وخدمات متميزة.
إن معرض تايلاند الضخم 2023 ليس مجرد معرض تجاري وحسب؛ إذ إنه كذلك مهرجان ثقافي، تؤدَّى فيه العروض التايلاندية يوميًّا؛ لتقدم نموذجًا للتراث الثقافي الغني الذي تتمتع به تايلاند. وعلى الحضور أن يتوقعوا التمتع بتجربة غامرة وثرية بالأنشطة والفعاليات، بما في ذلك الإطلاق الحصري لبعض المنتجات، وفرص التواصل المتعددة، والعروض التفاعلية.
وعلاوة على ذلك، فللمعرض أهمية محورية في العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وتايلاند، ومن شأنه تعزيز التعاون المتزايد في التجارة والاستثمار والسياحة ومختلف القطاعات.
وأكد سانان أن "هذا العام شاهد على العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين البلدين، كما أنه يعد بداية جديدة ومهمة، من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة ومختلف الجوانب الأخرى للعلاقات الثنائية بين تايلاند والمملكة العربية السعودية".
ويتماشى معرض تايلاند الضخم 2023 مع رؤية المؤسسات في القطاعين العام والخاص، كالهيئة العامة للتجارة الخارجية، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة الرياض، ومجلس الأعمال السعودي التايلاندي.
ويهدف المعرض إلى إقامة منصة لكبار القادة من القطاعين العام والخاص في السعودية، تمكنهم من الوصول إلى السوق التايلاندية النابضة بالحياة، مع بحث وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من جهة، والشرق الأوسط من جهة أخرى؛ للاستفادة من فرص التجارة الدولية.
وصرحت السيدة تشاداتيب تشوتراكول، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيام بيوات: إن الشركة هي إحدى شركات القطاع الخاص التي أتيحت لها فرصة المشاركة في معرض تايلاند الضخم 2023 الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى عرض الوجهات السياحية العالمية لتايلاند، بما في ذلك مركز "سيام باراجون (Siam Paragon)" التجاري الترفيهي، ومركز "سيام (Siam Center)" للتسوق، ومشروع "آيكون سيام (ICONSIAM)"، وكذلك مجمع سيام التجاري "Siam Premium Outlets Bangkok"؛ إذ تعمل جميع هذه الوجهات على جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ونحن ندرك أهمية جذب السياح من وسط آسيا وشرقها، ولاسيما من المملكة العربية السعودية؛ إذ تعد السعودية سوقًا يحظى بإمكانات عالية، ونوعية سياح عالية الجودة. وقد زاد عدد السياح السعوديين من 96.000 في عام 2022م إلى 131.336 في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام؛ لتكون تايلاند بهذا أكثر الوجهات السياحية زيارة في منطقة وسط آسيا وشرقها. ومن المتوقع أن تزيد أعداد السياح السعوديين إلى 149.000 في عام 2023م، وأن تصل إلى 156.000 في عام 2024م.
مجموعة "سيام بيوات" مستعدة للتعاون مع كل الشركاء؛ لتعزيز قطاع السياحة والخدمات، والارتقاء بالتجربة التي يحظى بها السياح الزائرون للبلاد.
من جانبه، صرح الأستاذ بوريبان بوناغ، نائب رئيس مكتب تايلاند للمؤتمرات والمعارض (TCEB)، قائلاً: يسرنا أن نكون أحد الممثلين لبلادنا في معرض تايلاند الضخم 2023 في السعودية. ولعل هذه هي أول فرصة من نوعها وبأهميتها على مدى ثلاثة عقود، يتاح فيها لتايلاند والمملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات التجارية المفيدة والمربحة للجانبين.
وسيعمل مكتب تايلاند للمؤتمرات والمعارض في هذا المعرض على إظهار تايلاند بوصفها وجهة مهمة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، يمكنها تقديم الدعم الفعال والحلول المبتكرة لنجاح الأعمال.. وإذا ما أراد رواد الأعمال السعوديون عقد أو حضور مناسبات تجارية في تايلاند فنحن على أتم الاستعداد بخبراتنا وشبكتنا الواسعة لنجعل من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض قاعدة انطلاق لنمو الأعمال وتطويرها بين البلدين.
وعلّق الأستاذ كريينغكراي كانيانابوكين، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "إندكس كرييتف فيلدج المحدودة" قائلاً: على كل من أراد الاستفادة من السوق السعودي وسوق الشرق الأوسط النابضَين بالحياة الحضور إلى معرض تايلاند الضخم2023؛ إذ سيجدون مبتغاهم؛ فالمعرض الذي يتوقع أن يبلغ عدد زواره إلى 8.000 زائر يعد فرصة مهمة للشركات وأصحاب الأعمال، بمن فيهم المستوردون والموزعون وتجار الجملة والمطورون والهيئات الحكومية؛ للتواصل مع منظومة الأعمال التايلاندية المزدهرة.
وسيضم المعرض 200 عارض من تايلاند؛ ليكون بذلك منصة موحدة لاستكشاف العروض المتنوعة التي تضم أكثر من 1.000 منتج في تسع قطاعات مهمة. ويقام المعرض على مساحة شاسعة، قدرها 6.000 متر مربع.
إن معرض تايلاند الضخم2023 ليس مجرد معرض تجاري؛ فهو فعالية ديناميكية للتفاعل والمشاركة التجارية، وتبادل المعرفة.. ويمكن للزوار المشاركة في مجالات واسعة من الفعاليات المهمة، كالندوات التي يعقدها رواد الصناعة، أمثال مجموعة "بانكوك دوسيت للخدمات الطبية بي إل سي (BDMS)"، التي تكشف فيها عن أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، كما ستقيم شركة "إس سي جي (SCG)" جلسة نقاش تحت عنوان "إطلاق العنان لإمكانات النمو في السعودية.. مرونة سلاسل التوريد عمليًّا"، التي تقدم أفكارًا ورؤية قيمة حول المشهد الاقتصادي في المنطقة.
كما تستضيف مجموعة "بانكوك دوسيت للخدمات الطبية بي إل سي (BDMS)" ندوة خاصة حول موضوع سياحة العافية في تايلاند والعطلات العلاجية، وسيقيم مستشفى "فيموت (Vimut)" مؤتمرًا صحفيًّا حصريًّا، تُقدَّم من خلاله لمحة عن مبادراتها الرائدة.
ويستضيف "مركز علوم الحلال (Halal Science Center)" ندوة، يلقي فيها الضوء على الدور المهم لممارسات الحلال في مختلف المجالات.
وإلى جانب ذلك سيقدم مكتب تايلاند للمؤتمرات والمعارض (TCEB) من خلال ندوته أفكارًا ورؤية حول إمكانات تايلاند كمركز أعمال عالمي.
إن معرض تايلاند الضخم 2023 ليس مجرد معرض تجاري وحسب؛ فهو تجربة شاملة، تجمع رواد الصناعة والخبراء والهواة؛ لتعزيز إنشاء الروابط الجيدة، والتعاون الهادف.. فلا تفوت الفرصة، وكن جزءًا من هذا الحدث المهم والمتنوع الذي يجمع بين تميز الأعمال والثراء الثقافي.
وللتسجيل لزيارة معرض تايلاند الضخم 2023 يُرجى الضغط على الرابط .
نراكم في معرض تايلاند الضخم 2023 بالرياض - المملكة العربية السعودية، من 13 إلى 16 ديسمبر 2023م في مركز ذي أرينا-الرياض للمعارض والفعاليات.
معرض تايلاند الضخم 2023 هو المعرض التجاري الأول في المملكة العربية السعودية، وتنظمه شركة "إندكس كرييتف فيلدج المحدودة (Index Creative Village Public Company Limited)" بالتعاون مع غرفة التجارة ومجلس التجارة التايلاندي وشركة أحداث الكون (Cosmos Events). ويجمع المعرض الخدمات والمنتجات التايلاندية المتميزة والمبتكرة في العديد من الصناعات والقطاعات؛ وهو ما يجعله منصة فريدة للتعاون التجاري والتبادل الثقافي.