"أرامكو" تطلق مختبرًا لتقديم الحلول الرقمية لمواجهة تحديات المناخ

أطل برنامج واعد، بشركة أرامكو السعودية مختبر تطوير الشركات الناشئة المختصة بتكنولوجيا الاستدامة (ROOTS) - أحد استثمارات الشركة لتقديم حلول تقنية وخدمات متعددة عبر أحد أذرعها (coz ) لتساهم في تفعيل دور أسواق الكربون الطوعية.
ويمثل تداول شهادات ائتمان الكربون أداة مهمة وفعالة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة التغيّر المناخي، من خلال إصدار شهادات الائتمان الكربوني للمشاريع التي تساهم في تجنب أو خفض أو إزالة الانبعاثات الكربونية.
وجاء الإطلاق خلال المؤتمر التقني (ليب) بنسخته الثالثة بحضور الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إبراهيم نياز، تأكيدًا على الدور المهم في دعم أهداف المملكة، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠م، ضمن خطتها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٦٠م.
وأوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية من "واعد"، المهندس أحمد الصيدلاني أن الإطلاق جاء بهدف العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال تقديم الحلول الرقمية التي تعمل على تبسيط عمليات التسجيل والرصد والإبلاغ والتحقق، لتسهيل إصدار شهادات الائتمان الكربوني ورفع شفافية أسواق الكربون الطوعية، ونعمل حالياً مع كبرى الشركات السعودية لتسجيل وإصدار شهادات ائتمان كربونية لأحد المشاريع النوعية في مجال المحافظة على البيئة.
وقال المهندس الصيدلاني: نهدف من خلال المختبر عبر الشركات المتخصصة في حلول التقنية البيئية إلى دعم الابتكار وتوطين الحلول البيئية المستدامة وتمكين الطاقات المحلية، لتسهم في التحول لتقنيات أكثر استدامة ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد مستقبل البشرية.