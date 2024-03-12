"أرامكو" تطلق مختبرًا لتقديم الحلول الرقمية لمواجهة تحديات المناخ

وجاء الإطلاق خلال المؤتمر التقني (ليب) بنسخته الثالثة بحضور الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إبراهيم نياز، تأكيدًا على الدور المهم في دعم أهداف المملكة، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار ٢٧٨ مليون طن سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠م، ضمن خطتها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٦٠م.