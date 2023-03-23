حملة يلا أخضر لحلول التكييف الصديق للبيئة من شركة إل جي

تطلق إل جي إلكترونيكس مبادرة التشجير بالشراكة معمجموعة شاكر لدعم الأهداف البيئية للمملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات
أطلقت إل جي السعودية بالتعاون مع مجموعة شاكر، مبادرة لزراعة الأشجار SaudiGreenInitiative# في إطار مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات يوم الأحد 19 مارسفي متنزه #ثادق الوطني حيث شارك 60 متطوع من موظفي ال جي ومجموعة شاكر في زراعة 500 شجرة. وتسعى المبادرة إلى زراعة مليوني شجرة بحلول عام 2030 بما يتماشى مع الأهداف البيئية للمملكة، وتأتي بالتزامن مع حملة يلا أخضر او "Yalla Green" لشركة إل جي والتي تعزز مكيفات هواء إل جي باعتبارها احد الحلول الأكثر كفاءة في توفير الطاقة, و الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون. وتهدف ايضا المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الطاقة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
تفخر شركة إل جي إلكترونيكس بدورها في دعم وتعزيز المبادرات الخضراء في المملكة من خلال منتجاتها الكثيرة المتعلقة بالطاقة، وبالتحديد منتجات الهواء, تماشيا مع أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أن تصبح أكثر خضارا واستدامة. وقد كانت إل جي دائماً رائدة في السوق، بتوفيرها لتقنيات مبتكرة تبرز في السوق من حيث الحفاظ على الطاقة قبل إصدار متطلبات SEER الجديدة. وفي ضوء الأهمية المتزايدة للحفاظ على الطاقة، تعزز مبادرة يلا أخضر "Yalla Green "من إل جي وعدها بتوفير حلول الهواء الفعالة من حيث استهلاك الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
وتم تقديم نسبة كفاءة الطاقة الموسمية (SEER) من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) كأحدث متطلبات إلزامية لها، بما يتماشى مع هدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) للحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للسكان السعوديين. حيث يساعد تصنيف SEER الموجود على المنتجات المستهلكين على قياس مستوى الطاقة الخضراء المستخدمة في أجهزة المنزل وتأثيرها على البيئة.
وتحمل منتجات تكييف الهواء الخاصة بـ LG تصنيفًا "أخضر" على بطاقة كفاءة الطاقة، و هو من أعلى التصنيفات في تصنيف كفاءة الطاقة. كلما ارتفع التصنيف، كلما قل استهلاك الطاقة.
وتثني إل جي إلكترونيكس على موظفيها لتكريس وقتهم لمبادرة زراعة الأشجار في محاولة لدعم تنمية المجتمع وخلق بيئة أفضل، وتتعهد بمواصلة تثقيف عملائها حول أفضل ممارسات الحفاظ على الطاقة.
في LG، نحن نؤمن بأن الإجراءات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حماية البيئة. لذلك، نحن ملتزمون بالمشاركة في المبادرات التي تعزز الاستدامة وتشجع الأفراد على اتخاذ إجراءات نحو مستقبل أكثر خضرة لأنفسنا وللأجيال المقبلة.