حملة يلا أخضر لحلول التكييف الصديق للبيئة من شركة إل جي

تفخر شركة إل جي إلكترونيكس بدورها في دعم وتعزيز المبادرات الخضراء في المملكة من خلال منتجاتها الكثيرة المتعلقة بالطاقة، وبالتحديد منتجات الهواء, تماشيا مع أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أن تصبح أكثر خضارا واستدامة. وقد كانت إل جي دائماً رائدة في السوق، بتوفيرها لتقنيات مبتكرة تبرز في السوق من حيث الحفاظ على الطاقة قبل إصدار متطلبات SEER الجديدة. وفي ضوء الأهمية المتزايدة للحفاظ على الطاقة، تعزز مبادرة يلا أخضر "Yalla Green "من إل جي وعدها بتوفير حلول الهواء الفعالة من حيث استهلاك الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة.