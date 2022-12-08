"العواد": ما تحقّق بالميزانية يعكس النجاح الكبير للرؤية الطموحة 2030 التي يقود زمامها عرّابها ولي العهد

ونوّه إلى برامج الرؤية التي ساهمت في قفزات نهضوية نوعية حدثت على أرض الواقع منذ الإعلان عن الرؤية، وأحدثت تغييرًا جذريًّا في مسيرة الاقتصاد الناهضة التي تنتهجها المملكة، وانعكست على الميزانية هذا العام استكمالًا للأعوام الماضية.