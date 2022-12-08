"العواد": ما تحقّق بالميزانية يعكس النجاح الكبير للرؤية الطموحة 2030 التي يقود زمامها عرّابها ولي العهد

رفع نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة 2023.
وقال "العواد": إن ما تحقّق في الميزانية من نجاح كبير ومستويات قياسية ستكون داعمة لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، وتجسد الرؤية الطموحة التي تسير عليها المملكة.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب إعلان الميزانية العامة للدولة التي جرت خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، مساء أمس الأربعاء.
وأضاف: أن ما تحقّق بالميزانية يعكس النجاح الكبير الذي حقّقتْه الرؤية الطموحة 2030، التي يقود زمامها عرّابها الموفق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سدّده الله، الذي يعمل وفق توجيهات قائد مسيرة الخير والتنمية في بلادنا.
ونوّه إلى برامج الرؤية التي ساهمت في قفزات نهضوية نوعية حدثت على أرض الواقع منذ الإعلان عن الرؤية، وأحدثت تغييرًا جذريًّا في مسيرة الاقتصاد الناهضة التي تنتهجها المملكة، وانعكست على الميزانية هذا العام استكمالًا للأعوام الماضية.
وأكّد "العواد" أن من نعم الله على هذه البلاد المباركة، الولاية الصالحة المتمثّلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، اللذين يعملان على ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن في مختلف المجالات؛ ومنها: بناء قوة اقتصادية عالمية، وهي ما نلمس آثارها الطيبة.
وبيّن أن قيادة المملكة بقراراتها التاريخية ساهمت في حماية الاقتصاد السعودي، وقوّته، بل بلغت خياراتها للعالم في مواقفها الاقتصادية صمام الأمان للاقتصاد العالمي.
كما نوه الشيخ فهد العواد، في ختام تصريحه، بالتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين، والعمل على تنفيذ المشروعات التي تساهم بجودة الحياة والنموّ والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها وأمنها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.