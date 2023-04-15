السفارةُ في السودان: وصولُ عددٍ من المواطنين وطاقم رحلة الخطوط السعودية بعد إجلائهم من مطار الخرطوم

أعلنت سفارة المملكة في السودان، عن وصول عددٍ من المواطنين السعوديين، وطاقم رحلة الخطوط السعودية رقم "SV458"، وذلك بعد إجلائهم من مطار الخرطوم.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: وصل بأمن وسلامة قبل قليل إلى مقر السفارة، عددٌ من المواطنين السعوديين، وطاقم رحلة الخطوط السعودية رقم "SV458"، وذلك بعد إجلائهم من مطار الخرطوم.
وكانت قد أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى السودان، على خلفية ما تعرضت له طائرتها لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة على الرحلة SV458، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف، متجهة إلى الرياض صباح اليوم؛ حيث لحقت بها أضرار.