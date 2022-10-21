بربع مليار دولار.. استحواذ مشترك لـ"سالك" على "إيه.إل.سي" الأسترالية للحوم

أكدت تقارير دولية استحواذ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مع شركة "منيرفا" البرازيلية لتعليب اللحوم على شركة لحوم الضأن الأسترالية "إيه.إل.سي" مقابل 970 مليون ريال (258 مليون دولار).
ونقلاً عن "رويترز"، قالت شركة "سالك"، اليوم، أن عملية الاستحواذ تمت من خلال شركة "منيرفا فودز أستراليا"، وهي مشروع مشترك تأسس العام الماضي بين "سالك" و"منيرفا".
ووفقًا لإفصاح للجهات التنظيمية، ستسيطر "منيرفا" بعد الصفقة على نحو 15 بالمئة من سوق الضأن والأغنام في أستراليا، حيث تمتلك بالفعل شركتي شارك ليك وجريت إيسترن أباتوار.
وقال سليمان الرميح الرئيس التنفيذي لـ"سالك"، إن "الاستحواذ الجديد بالشراكة مع شركة منيرفا البرازيلية يأتي في إطار أهداف استراتيجية سالك بالمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية، عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية، حيث تعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للحوم عالميًا بنسبة تتجاوز 42 بالمئة.
وتتوقع الشركة البرازيلية أن تؤدي الصفقة إلى تعزيز وجودها في الأسواق المتخصصة وتوسيع محفظة منتجاتها ذات القيمة المضافة الأعلى؛ فيما تمتلك "سالك" التي تأسست عام 2011 لتأمين الإمدادات الغذائية للسعودية من خلال الإنتاج الضخم والاستثمارات الأجنبية، 31 بالمئة من رأسمال المساهمين في "منيرفا".