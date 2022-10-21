بربع مليار دولار.. استحواذ مشترك لـ"سالك" على "إيه.إل.سي" الأسترالية للحوم

وقال سليمان الرميح الرئيس التنفيذي لـ"سالك"، إن "الاستحواذ الجديد بالشراكة مع شركة منيرفا البرازيلية يأتي في إطار أهداف استراتيجية سالك بالمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية، عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية، حيث تعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للحوم عالميًا بنسبة تتجاوز 42 بالمئة.