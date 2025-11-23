سارة العبدالسلام: تجربة العميل في دار وإعمار ركيزة استراتيجية ترتقي بجودة المجتمعات السكنية

وأضافت أن مستقبل تجربة العميل في دار وإعمار يتجه نحو رقمنة أكبر وتخصيص أوسع للخدمات عبر منصات رقمية تتيح إدارة الرحلة السكنية بمرونة أعلى، مع تفعيل منظومة متابعة استباقية وتحسين قنوات الدعم. وفي هذا الإطار، أطلقت دار وإعمار مؤخرًا ميزة “مزايا الدار” عبر تطبيقها الذكي، والتي توفر منصة موحّدة تضم جميع العروض والخدمات التي تحتاجها الوحدات السكنية من منظور إدارة المجتمعات. وتمتاز هذه الخدمة بسهولة الاستخدام وتوفير خيارات معتمدة وموثوقة، مما يعزز جودة تجربة السكن ويجعل حياة السكان أكثر راحة ومرونة. وأوضحت العبدالسلام أن هذه المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين التواصل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات.