سارة العبدالسلام: تجربة العميل في دار وإعمار ركيزة استراتيجية ترتقي بجودة المجتمعات السكنية

أكدت مدير أول تجربة العميل في شركة دار وإعمار، سارة العبدالسلام، أن الشركة رسّخت مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين الوطنيين المتخصصين في بناء مجتمعات سكنية متكاملة تُلبي احتياجات الأسر السعودية. وأوضحت أن تجربة العميل تشكّل منهجية عمل تعتمد عليها الشركة في جميع مراحل التطوير، بدءًا من التعريف بالمشاريع مرورًا برحلة الشراء ووصولاً إلى خدمات ما بعد التملك.
وأشارت العبدالسلام إلى أن مشاركة دار وإعمار في معرض سيتي سكيب جاءت لتعزيز التواصل المباشر مع العملاء والاستفادة من آرائهم في تطوير المنتجات السكنية. وأضافت أن إطلاق فئة “كوميونيتيز” بمشروعي النرجس والفُرسان يجسد اعتماد الشركة على فهم عميق لأولويات الأسر السعودية، في حين تسهم العروض المصاحبة للمعرض، مثل “كاش باك 50 ألف ريال” والسحب اليومي على سيارة دفندر، في إثراء تجربة الزوار وتعزيز وضوح المعلومات.
وبيّنت العبدالسلام أن صوت العميل يعد محورًا أساسيًا في عمليات التخطيط والتصميم، حيث تعتمد الشركة على أدوات منهجية تشمل الاستبيانات، مراجعات ما بعد التسليم، وتحليل رحلات العميل. وأسهمت هذه المدخلات في تطوير عناصر التصميم داخل المشاريع، سواء فيما يتعلق بالمساحات الخضراء أو الخدمات المجتمعية أو جودة التشطيبات.
وأضافت أن مستقبل تجربة العميل في دار وإعمار يتجه نحو رقمنة أكبر وتخصيص أوسع للخدمات عبر منصات رقمية تتيح إدارة الرحلة السكنية بمرونة أعلى، مع تفعيل منظومة متابعة استباقية وتحسين قنوات الدعم. وفي هذا الإطار، أطلقت دار وإعمار مؤخرًا ميزة “مزايا الدار” عبر تطبيقها الذكي، والتي توفر منصة موحّدة تضم جميع العروض والخدمات التي تحتاجها الوحدات السكنية من منظور إدارة المجتمعات. وتمتاز هذه الخدمة بسهولة الاستخدام وتوفير خيارات معتمدة وموثوقة، مما يعزز جودة تجربة السكن ويجعل حياة السكان أكثر راحة ومرونة. وأوضحت العبدالسلام أن هذه المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين التواصل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
واختتمت العبدالسلام بالتأكيد على أن تجربة العملاء تمثل أحد المكونات الرئيسية لتحقيق رؤية دار وإعمار في بناء مجتمعات أكثر اندماجًا وجودة في الحياة، مشيرة إلى أن نجاح المجتمعات السكنية يقوم على قدرتها على تلبية احتياجات السكان اليومية وتعزيز شعورهم بالراحة والانتماء.