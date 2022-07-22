شركة "بي آر إف" البرازيلية تستأنف تصدير الدجاج إلى المملكة

أعلنت شركة “بي.آر.إف” البرازيلية للصناعات الغذائية، أن مصنعها في أبوظبي، تلقى الضوء الأخضر لاستئناف صادرات الدجاج إلى السعودية بعد توقف دام ثلاث سنوات.
وكانت “بي.آر.إف” قد ذكرت، الشهر الماضي، أنها بدأت عملياتها في مصنعها بالسعودية، مشيرة إلى أنها سوق مهمة بالنسبة للشركة في الشرق الأوسط.
يُذكر أن شركة "بي.آر.إف" البرازيلية للصناعات الغذائية وقّعت مسبقاً مذكرة تفاهم مع "صندوق الاستثمارات العامة" لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج وبيع منتجات الدواجن بالمملكة، باستثمارات قيمتها نحو 350 مليون دولار.
وبيّنت أنها ستملك حصة 70% في المشروع في حين سيملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الباقية.