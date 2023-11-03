مدير "تحدي القراءة العربي" التنفيذي لـ"سبق": النسخة الـ7 مذهلة وكل عام يحمل جديدًا

وعن الجديد، يقول "سلطان العلماء": بلا شك أن "تحدي القراءة العربي" كل سنة يقدم الجديد وهو في تطور مستمر، ولن نتوقف، فالنسخة السابعة هذه مذهلة واستحدثنا فيها فئة "أصحاب الهمم" والحمد لله شارك فيها (22500) طالب وطالبة من كل الوطن العربي، مؤكدين أن الإعاقة -سبحان الله- لا تقف أمام العزيمة والإرادة، فلديهم تصميم وعزيمة وصعدوا للقمر -ما شاء الله تبارك الله- وإن شاء كل سنة سيكون هناك جديد، وأود حقيقة أن أستفيد من هذه الفرصة لأقدم الشكر لكل المؤسسات التعليمية، والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور الذين كانوا بعد الله سببًا في أن يصل الطلاب والطالبات لنهائي التحدي، والجميع فائز بالوصول لهذا النهائي.