"البيئة" تُفعّل حملة "موسم حصادها" في أسواق النفع العام بالرياض

جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف، في سوق الشمال للخضار والفاكهة بالرياض؛ لتفقّد حركة عرض وبيع منتجات المزارعين بـأسواق النفع العام، ودعم تسويقها وتفعيلها، ضمن حملة "موسم حصادها" التي أطلقتها الوزارة للتعريف بالمنتجات والفواكه المحلية، وتعزيز حضورها في الأسواق، إلى جانب تشجيع المتسوقين على استهلاكها؛ مما يُسهم في رفع المحتوى المحلي لها، وتعزيز كفاءة منظومة تسويقها دعمًا للمزارعين.