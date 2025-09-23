مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة بنيويورك

وألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ورئيس وفد المملكة، الدكتورة ميمونة آل خليل، كلمة المملكة التي أكدت خلالها أهمية الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجال تمكين النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة يأتي ضمن إطار دعم الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع. كما استعرضت إنجازات المملكة في ملف تمكين المرأة ضمن رؤية السعودية 2030، ومنها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 36%، وتوليها ما يقارب 42% من المناصب القيادية، إلى جانب التطوير التشريعي لحماية المرأة.