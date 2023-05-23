دراسة علمية بجامعة شقراء.. إنتاج "الديزل الحيوي" من زيت بذور نخيل الدوم المتوسطي

كشفت دراسة علمية بجامعة شقراء للباحث الدكتور منصور ناصر الروقي، الأستاذ المساعد في الهندسة الصناعية وضمان الجودة بكلية الهندسة بالدوادمي، ورئيس مجموعة تطبيقات الطاقة المتجددة البحثية، عن نموذج جديد لإنتاج وقود الديزل الحيوي كمصدر مستدام للطاقة المتجددة من خلال استخلاص زيت بذور نخيل الدوم المتوسطي، ودمجها كيميائيًّا مع بقايا مواد معينة (جزيئات أكسيد الكوبالت النانوية، القابلة لإعادة التدوير).
وتم نشر هذا البحث في مجلة علمية مصنفة من أفضل ١٠ مجلات في التخصص (Journal of Cleaner Production).
وأوضح الدكتور "الروقي" أنه تم اختبار نموذج وقود الديزل المقترح في هذا المشروع تحت ظروف معينة ووفقًا لمعايير وقود الديزل الأوروبية والأمريكية؛ مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات قد أظهرت نتائج إيجابية؛ حيث تم رفع جودة الوقود، وتقليل تكلفة إنتاج الديزل إلى الربع تقريبًا مقارنةً بتكلفة إنتاج وقود الديزل التقليدي المشتق من النفط.
وأكد "الروقي" أن وقود الديزل الحيوي المصمم في هذا البحث يتميز بالقيمة الحرارية المرتفعة، بالإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي الذي يمكن أن يساهم به هذا النموذج من وقود الديزل في تقليل انبعاثات الكربون نتيجةً لقلة حجم مادة الكبريت مقارنة بوقود الديزل التقليدي؛ لافتًا إلى أن الباحثين يهدفون إلى دراسة الأبعاد الاقتصادية والتنموية لهذا النموذج من وقود الديزل الحيوي مستقبلًا في المملكة العربية السعودية.