دراسة علمية بجامعة شقراء.. إنتاج "الديزل الحيوي" من زيت بذور نخيل الدوم المتوسطي

وأكد "الروقي" أن وقود الديزل الحيوي المصمم في هذا البحث يتميز بالقيمة الحرارية المرتفعة، بالإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي الذي يمكن أن يساهم به هذا النموذج من وقود الديزل في تقليل انبعاثات الكربون نتيجةً لقلة حجم مادة الكبريت مقارنة بوقود الديزل التقليدي؛ لافتًا إلى أن الباحثين يهدفون إلى دراسة الأبعاد الاقتصادية والتنموية لهذا النموذج من وقود الديزل الحيوي مستقبلًا في المملكة العربية السعودية.