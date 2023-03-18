"تعليم الرياض": بداية اليوم الدراسي في رمضان في الـ9 صباحًا بجميع المدارس

ومن المقرر -وفق الإدارة- أن تكون بداية الدوام خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من 1/ 9/ 1444هـ إلى 22/ 9/ 1444هـ الموافق 23 مارس إلى 13 أبريل المقبل، عند الساعة 9:00 صباحًا، ‏فيما ستكون بداية الدوام الصيفي مع استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر خلال الفترة من الأربعاء 6/ 10/ 1444هـ الموافق 26 أبريل إلى الخميس 4 ذو الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:15 صباحًا، وتكون الحصة الأولى 6:30 صباحًا، ‏متمنية لجميع الطلاب والطالبات عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات للجميع.