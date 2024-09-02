العاصمة المقدسة تشهد هطول أمطار غزيرة مساء اليوم

وكانت هذه الأمطار غزيرة بشكل لافت؛ ما أدى إلى تجمُّع كميات كبيرة من المياه في عدد من الطرق والشوارع، وساهمت شبكة تصريف السيول في تصريفها، وعدم حدوث تجمعات في الشوارع الرئيسية.