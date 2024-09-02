العاصمة المقدسة تشهد هطول أمطار غزيرة مساء اليوم

شهدت العاصمة المقدسة هطول أمطار غزيرة مساء اليوم، رافقتها أصوات الرعد القوية، والبرق اللامع الذي أضاء سماء المدينة.
وكانت هذه الأمطار غزيرة بشكل لافت؛ ما أدى إلى تجمُّع كميات كبيرة من المياه في عدد من الطرق والشوارع، وساهمت شبكة تصريف السيول في تصريفها، وعدم حدوث تجمعات في الشوارع الرئيسية.
وتجمعت المياه بشكل خاص في المناطق المنخفضة، وعلى بعض الطرق الداخلية في الأحياء، وأدت إلى زيادة الاحتياطات من قِبل الجهات المعنية.
وكانت فِرق الدفاع المدني موجودة في جميع أنحاء المدينة للتعامل مع أية حالات طارئة ناتجة من الأمطار، كما تم نشر دوريات المرور في المواقع التي شهدت تجمعات كبيرة للمياه؛ لتوجيه السائقين، وتحذيرهم من المخاطر المحتملة.
وقد استمر الرعد والبرق لفترات متقطعة؛ ما أضفى على الأجواء طابعًا غير معتاد.
وساهمت الأمطار الغزيرة في جريان السيول بالشرائع بكامل مسارها.
وبالرغم من التحديات التي فرضتها هذه الظروف الجوية إلا أن الجهات المعنية بذلت جهودًا كبيرة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.. وتواصلت التحذيرات بضرورة تجنب الخروج غير الضروري، والابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه.
كما تستمر عمليات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الأوضاع، وتلافي أي مخاطر إضافية قد تنجم عن استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة.