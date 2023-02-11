"العجمي": أغلب الدول الكبرى حريصة على اكتساب المملكة كحليف استراتيجي

وأضاف: "أثبتَ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قدراتهِ العالية على التعامل مع المواقفِ الصعبة والأزماتِ العالمية التي عصفت بالكثير من الدول، ولكن المملكة كانت كالجبلِ الثابتِ الذي لا يهتز لعاصفة ولا يتحركُ لأزمة، وهذا نتاجُ دعمِ قيادةٍ رشيدة جعلت همها الأول الوطن والمواطن، وهمةِ وثقةِ شعبٍ آمنَ بقيادته الرشيدة".