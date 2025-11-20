طيران ناس يقود قفزة نوعية في النقل الجوي السعودي

ويمتد أثر هذا التوسع إلى شبكة الوجهات، إذ أطلق طيران ناس أكثر من 55 وجهة جديدة و155 مساراً إضافياً خلال السنوات الخمس الماضية، ما عزز الربط الجوي للمملكة مع أسواق آسيوية وإفريقية وأوروبية، وأسهم في دعم السياحة الوافدة و الداخلية على حد سواء، وبما يتماشى مع سياسة تنويع الأسواق وفتح وجهات تخدم شرائح جديدة من المسافرين. ويخدم طيران ناس 77 وجهة مع مستهدف يبلغ 165 وجهة بحلول عام 2030، مستنداً إلى خطة للتوسع في أسواق جديدة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.