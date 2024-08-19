الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ضيفُ شرفٍ في "منتدى شباب إفريقيا".. وضيفًا على برلمان الشباب في كينيا

وأضاف معاليه: "إننا في هذا المنتدى نُجدِّدُ العزمَ على العمل المُشترَك من أجل شبابٍ يُمكِن الاعتماد عليهم في البناء والازدهار، شبابٍ يجب علينا أن نبذُل كل ما نستطيع لاستثمار قدراته،"، منوِّهًا إلى أنَّ الاستثمارَ في الشباب هو استثمارٌ في الحاضر والمستقبل، ولا بد له من خططٍ وبرامجَ، ومن أهمها: كفاءة التعليمُ والتدريبُ.