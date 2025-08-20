وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 45 بجوائز 4 ملايين ريال

كما فاز في الفرع الخامس بالمركز الأول أنوى إنتارات من مملكة تايلند وحصل على مبلغ 65.000 ريال، والمركز الثاني صلاح الدين حسام وزاني من البرتغال وحصل على مبلغ 60.000 ريال، والمركز الثالث شاينغ وانا سو من ميانمار وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع عبدالرحمن عبدالمنعم من البوسنة والهرسك وحصل على 50.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس أنيس شالا من كوسوفو وحصل على 45.000 ريال.