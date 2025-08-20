وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 45 بجوائز 4 ملايين ريال

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، التي عُقدت في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة 15 - 26 صفر لعام 1447هـ بمشاركة 179 متسابقاً من 128 دولة من مختلف دول العالم تنافسوا على فروع المسابقة الـ 5, ويبلغ إجمالي الجوائز 4.000.000 ريال.
وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول المتسابق محمد آدم محمد من جمهورية تشاد، وحصل على مبلغ 500.000 ريال، وبالمركز الثاني أنس بن ماجد الحازمي من المملكة العربية السعودية، وحصل على مبلغ 450.000 ريال، وبالمركز الثالث سنوسي بخاري إدريس من نيجيريا وحصل على مبلغ 400.000 ريال.
وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول المتسابق منصور بن متعب الحربي من المملكة العربية السعودية وحصل على مبلغ 300.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني عبدالودود بن سديرة من الجزائر وحصل على مبلغ 275.000 ريال، فيما فاز بالمركز الثالث إبراهيم خير الدين محمد من أثيوبيا وحصل على مبلغ 250.000 ريال.
وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول محمد دماج الشويع من اليمن وحصل على مبلغ 200.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني محمد محمد كوسي من تشاد وحصل على مبلغ 190.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث بدر جانج من السنغال وحصل على مبلغ 180.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع محمد أمين حسن من الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على 170.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس محمد كمال منسي من فلسطين وحصل على 160.000 ريال.
وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول نصر عبدالمجيد عامر من مصر وحصل على مبلغ 150.000 ريال، وبالمركز الثاني بايو ويبصونو من أندونيسيا وحصل على مبلغ 140.000 ريال، وبالمركز الثالث فاز المتسابق طاهر باتيل من جزيرة لاريونيون وحصل على مبلغ 130.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع يوسف حسن عثمان من الصومال وحصل على 120.000، وفاز بالمركز الخامس بوبكر ديكو من مالي وحصل على 110.000 ريال.
كما فاز في الفرع الخامس بالمركز الأول أنوى إنتارات من مملكة تايلند وحصل على مبلغ 65.000 ريال، والمركز الثاني صلاح الدين حسام وزاني من البرتغال وحصل على مبلغ 60.000 ريال، والمركز الثالث شاينغ وانا سو من ميانمار وحصل على مبلغ 55.000 ريال، وفاز بالمركز الرابع عبدالرحمن عبدالمنعم من البوسنة والهرسك وحصل على 50.000 ريال، وفاز بالمركز الخامس أنيس شالا من كوسوفو وحصل على 45.000 ريال.
وأشاد وزير الشؤون الإسلامية بمستوى المشاركين في الجائزة, مقدماً التهنئة للفائزين ولمرافقيهم بهذا التفوق والإنجاز , داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على عنايتهم لكتاب الله الكريم ورعايتهم لهذه المسابقة القرآنية وتكريمهم لأهل القرآن من دول العالم.