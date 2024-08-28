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"الشثري": يُشترط في المفتي ألا يستعجل في المسألة فيحكم قبل تمام النظر وأن يكون من أهل الاجتهاد

انطلاق جلسات ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما 2" بالمسجد النبوي