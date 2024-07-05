أبناء "كهاتين" يشاركون في المعسكر الصيفي الإثرائي في مجال الذكاء الاصطناعي بالأحساء

غادر عدد من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" مطار الملك عبدالعزيز بجدة؛ للمشاركة في معسكر بصمات للذكاء الاصطناعي، المقام في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، برعايةٍ كريمة من الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الأحساء، وتنظيمٍ واستضافةٍ من مركز "تكامل" لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء.
وتأتي هذه المشاركة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي، وتصقل الخصائص الشخصية المؤثرة وتُطلق العنان لإبداعهم وتنمي مداركهم في سبيل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الإنسان.
وتتمحور فكرة المعسكر حول إقامة برنامج إثرائي متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي للطلبة الأيتام الموهوبين من مختلف مناطق المملكة لمدة أربع أسابيع مكثفة؛ بهدف صقل مهارات المشاركين في مجالاتٍ حيويةٍ مثل الهندسة والزراعة والغذاء والتغذية واستدامة البيئة والصحة والرعاية الصحية والطب والجراحة والطب البيطري، وإكساب الطلبة أدوات التعلم، وتطوير مهارات حل المشكلات بطرق إبداعية CPS، وإتقان المعارف الأساسية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال البحث العلمي.