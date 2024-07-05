أبناء "كهاتين" يشاركون في المعسكر الصيفي الإثرائي في مجال الذكاء الاصطناعي بالأحساء

غادر عدد من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" مطار الملك عبدالعزيز بجدة؛ للمشاركة في معسكر بصمات للذكاء الاصطناعي، المقام في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، برعايةٍ كريمة من الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الأحساء، وتنظيمٍ واستضافةٍ من مركز "تكامل" لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء.