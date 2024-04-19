"التعاون الإسلامي": فشل قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يطيل أمد الظلم التاريخي

وعبّرت عن تقديرها لمواقف الدول التي أيّدت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ما يدل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، داعيةً الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.