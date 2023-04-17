تفاعل مجتمعي مع حملة "يا طيب خيرك".. تهدف لدعم مرضى السرطان

حققت حملة "ياطيب خيرك" التي أطلقتها الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مع بداية شهر رمضان، رواجاً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي من قبل مختلف أطياف المجتمع.
وتفاعل عدد من الجهات والإعلاميين والمؤثرين والأندية الرياضية مع الحملة من خلال نشر رسائل وتصاميم الحملة الهادفة للوقوف مع مرضى السرطان ومساندتهم لاستكمال رحلة علاجهم.
وتصدرت الحملة اللوحات الإعلانية لأمانة مدينة الرياض من خلال وضع 50 لوحة في مختلفة أحياء العاصمة.
يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم حزمة من الخدمات والبرامج لمرضى السرطان لتمكنهم من استكمال رحلة علاجهم، كالمساعدات المالية، تذاكر السفر، السكن بجانب مراكز العلاج، الإعاشة الفورية، الأجهزة الطبية، النقل من وإلى مراكز العلاج، الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي.
وتتيح الجمعية الفرصة لأفراد المجتمع من أجل المساهمة بدعم مرضى السرطان عبر الرسائل النصية بـ (10) ريالات بإرسال رسالة نصية فارغة للرقم (5070)، وللتبرع الشهري بمبلغ (12) ريالات شهريا إرسال الرقم (1).
ويمكن مساندة المرضى من خلال المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني