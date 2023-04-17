تفاعل مجتمعي مع حملة "يا طيب خيرك".. تهدف لدعم مرضى السرطان

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم حزمة من الخدمات والبرامج لمرضى السرطان لتمكنهم من استكمال رحلة علاجهم، كالمساعدات المالية، تذاكر السفر، السكن بجانب مراكز العلاج، الإعاشة الفورية، الأجهزة الطبية، النقل من وإلى مراكز العلاج، الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي.