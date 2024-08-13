"الأرصاد" يُنبّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وصواعق رعدية

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وبحرة والجموم. وتشهد أمطارًا متوسطة على العاصمة المقدسة ورهاط ومدركة والكامل والقنفذة والليث والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.