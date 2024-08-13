"الأرصاد" يُنبّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل وعسير وجازان والباحة ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشيبة والعبيلة والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والمدينة المنورة والحناكية وخيبر. وتشهد أمطارًا متوسطة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وبحرة والجموم. وتشهد أمطارًا متوسطة على العاصمة المقدسة ورهاط ومدركة والكامل والقنفذة والليث والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.