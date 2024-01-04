لتحسين المشهد الحضري.. "أمانة الجوف" ترفع 5733 طنًّا من الأنقاض والمخلفات خلال نوفمبر

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن بلدية محافظة طبرجل، أنهت في ذات الفترة معالجة وضع 46 من حاويات النظافة داخل الأحياء، وإصلاح 132 م2 من حفر الشوارع، وسحب 7 سيارات تالفة.