خلال أسبوع.. قرابة 5.5 مليون مصلٍ بالمسجد النبوي و213 ألفاً بالروضة الشريفة

بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي خلال أسبوع 5.428.718 مصلياً، فيما بلغ عدد الزوّار للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -رضي الله عنهما-، 505.700 زائر.
وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين -المسجد النبوي-، أن عدد المصلين في الروضة الشريفة بلغ 212.946 مصلياً.
وأضافت "الهيئة"، أنه تمّ خلال الأسبوع استهلاك 1810 أطنان من مياه زمزم، وبلغت عيّنات الفحص والتحليل 218 عيّنة، ووجبات إفطار صائم 483.194.
وبلغت كميات التعقيم والتطهير 292.056 لتراً خلال الفترة نفسها، فيما استفاد من التواصل الميداني باللغات 152.912 مستفيداً.