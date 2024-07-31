خلال أسبوع.. قرابة 5.5 مليون مصلٍ بالمسجد النبوي و213 ألفاً بالروضة الشريفة

بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي خلال أسبوع 5.428.718 مصلياً، فيما بلغ عدد الزوّار للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -رضي الله عنهما-، 505.700 زائر.